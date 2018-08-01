В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Сегодня, 8 августа, в 11:26 в Чернигове на улице 1 Мая произошел пожар в маршрутном такси I-VAN, двигавшемся по маршруту №12, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По вызову на место происшествия прибыло два отделения 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей. Пламенем почти полностью был охвачен автобус. Пожарные в 11:31 локализовали и в 11:46 окончательно ликвидировали пожар. Огнем уничтожена внутренняя облицовка и электросеть автобуса.

Сейчас причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Как выяснилось, во время возникновения пожара в маршрутке ехало около 20 пассажиров. По словам водителя, во время движения в моторном отсеке что-то стрельнуло и пошел густой дым. Водитель остановил автобус, открыл дверь и после освобождения салона от пассажиров с помощью 3-х огнетушителей приступил к тушению пожара.