» » На Ровенщине нетрезвый депутат спровоцировал смертельное ДТП

На Ровенщине нетрезвый депутат спровоцировал смертельное ДТП

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Александрия Ровенской области произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина.

Как сообщает ровенская полиция, во вторник вечером водитель Аudi Q7 на иностранной регистрации, 35-летний житель села Великое Вербче сбил велосипедиста.

От полученных травм 58-летний житель Александрии погиб на месте. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле.

Отмечается, что по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:58

ВСУ с начала войны на Донбассе полностью отказались от советских радиостанций

Сегодня, 15:57

В Донбассе российские военные избили и закопали живьем соратника

Сегодня, 15:08

В Москве вывесили большой баннер с изображением Сенцова

Сегодня, 14:35

Военкоматы готовятся к осеннему призыву в ВСУ

Сегодня, 14:32

На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

Сегодня, 13:08

«Депутат ЛНР» вместо пенсии в Украине получил 8 лет тюрьмы

Сегодня, 12:57

В Лисичанске хотят повысить плату за вывоз мусора

Сегодня, 12:56

Пиротехники разминировали местность в двух районах Луганской области

Сегодня, 11:57

«ДНР» пятый месяц держит в плену мать экс-полицейского

Сегодня, 11:37

Под Администрацией Президента родные военнопленных требуют освобождения своих родственников

Сегодня, 10:59

В Луганской области пытаются сдержать тарифы на воду

Сегодня, 10:23

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 16:54

В Чернигове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Сегодня, 15:58

На Ровенщине нетрезвый депутат спровоцировал смертельное ДТП

Сегодня, 14:56

В Харькове начали сборку экспериментального корпуса БТР-4

Сегодня, 14:35

Военкоматы готовятся к осеннему призыву в ВСУ

Сегодня, 13:59

Заробитчане увеличили переводы в Украину почти на треть

Сегодня, 13:30

В Украине сократилось число несчастных случаев на производстве

Сегодня, 12:53

В Киеве будут судить чиновника ГФС за взятку в 20 тыс. долларов

Сегодня, 11:57

«ДНР» пятый месяц держит в плену мать экс-полицейского

Сегодня, 11:33

Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Сегодня, 10:59

Во Львове 18-летний водитель устроил смертельное ДТП

Сегодня, 10:41

В Закарпатской области подстрелили начальника погранзаставы

Сегодня, 09:03

В Житомире заключенных кормили мясом с сальмонеллезом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 