На Ровенщине нетрезвый депутат спровоцировал смертельное ДТП

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" вблизи села Александрия Ровенской области произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина.

Как сообщает ровенская полиция, во вторник вечером водитель Аudi Q7 на иностранной регистрации, 35-летний житель села Великое Вербче сбил велосипедиста.

От полученных травм 58-летний житель Александрии погиб на месте. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле.

Отмечается, что по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса.