В Харькове начали сборку экспериментального корпуса БТР-4

На заводе им. В.А. Малышева в Харькове уже собирают первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Сейчас идет сборка и сварка нижней части корпуса военной машины. В общем сварщики, слесари и инструментальщики завода должны соединить более 1700 деталей, из них более 400 – бронированных», – отметил он.

По словам Главы государства, в случае успешного прохождения тестовых испытаний, завод получит разрешение на производство и сможет приступить к серийному выпуску корпусов бронетранспортеров.

Также, сообщил Президент, завод им. Малышева, который входит в «Государственный концерн «Укроборонпром», кроме производства корпуса БТР-4, уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.