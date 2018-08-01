В Житомире заключенных кормили мясом с сальмонеллезом

В Житомире обнаружили сальмонеллу в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Житомирская местная прокуратура начала два уголовных производства по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, выявленных в исправительной колонии №4 и учреждении исполнения наказаний №8.

"В ходе прокурорской проверки по обеспечению конституционных прав заключенных на надлежащее питание, проведенной совместно с сотрудниками Житомирского районного отдела государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины», выявлены грубые нарушения санитарных норм хранения продуктов питания. В частности, по результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований на соответствие мяса птицы требованиям ГОСТа, в образцах куриного мяса, отобранных в Житомирской исправительной колонии № 4 и учреждении исполнения наказаний №8 обнаружена патогенная микрофлора, в том числе сальмонеллы.Житомирской местной прокуратурой внесено указание о запрете использования такого мяса (всего в морозильных камерах двух учреждений хранится более 12 тонн замороженной курятины)", - отметил Лысенко.

По его словам, сейчас по уголовным производствам по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 325 УК Украины, проводится досудебное расследование, которое проводит местный отдел полиции Главного управления Нацполиции в области. Местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Также органы прокуратуры Житомирщины и в дальнейшем обеспечивать надлежащий надзор за соблюдением конституционных прав заключенных и принципиально реагировать на выявленные нарушения.

Кроме того, Лысенко напомнил, что недавно прокуратурой выявлены нарушения прав заключенных, содержащихся в следственных изоляторах, и внесены документы реагирования с требованием привлечь к ответственности виновных лиц.