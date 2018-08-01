Клыха вернули из психбольницы в колонию

Украинского политзаключенного Святослава Клыха вернули в колонию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Поговорила с мамой Святослава Клых - Тамарой. Она рассказала, что наконец говорила с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали», – отметила она.

По словам Денисовой, Клых рассказал, что в психиатрической больнице его «накачали» психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем.

«По словам Тамары, Станислав уравновешенный, рассказывает, что очень болят почки, скорее всего после травмы. Говорит, что очень трудно, каждый месяц она отправляет с пенсии деньги Станиславу. 26 июля Правительство приняло постановление о выделении 100 000 гривен семьям политзаключенных. Рассказала Тамаре, что надо написать заявление и какие документы оформить», – сообщила омбудсмен.