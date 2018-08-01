В Киеве станции метро оборудуют табло, показывающими время прибытия поезда

Киевский городской совет поручил КП "Киевский метрополитен" установить на станциях табло обратного отсчета времени до прибытия очередного поезда, говорится в соответствующем решении чиновников от 3 августа. Табло должны появиться на станциях столичного метро до 31 декабря 2019 года.

"Табло обратного отсчета времени до прибытия поезда на станциях Киевского метрополитена должны быть размещены над тоннелями со стороны прибытия поезда, за исключением случаев, где конструктивные особенности станций затрудняют считывание информации с такого табло", - отмечают чиновники.

В пояснительной записке к проекту решения говорится о том, что соответствующие табло существуют в городах всех стран мира, где есть метрополитен. Это позволяет пассажирам получать адекватную информацию о времени ожидания прибытия следующего поезда.