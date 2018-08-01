Адвокат: Состояние Сенцова ухудшилось, его пульс упал до 40 ударов в минуту

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

Об этом Громадському сообщил адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова.

Он отметил, что у Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу. Ему также стало плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары.

Олег чувствует слабость во всем теле.

На вопрос о том, есть ли возможность, что Сенцов прекратит голодовку, адвокат ответил, что прекращать голодовку политзаключенный не планирует.

Сенцов также отмечает, что против перевода его в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку «заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему».

Он также против перевода его в больницу где-нибудь, «поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть».