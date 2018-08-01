Житель Волынской области пытался вывезти двух украинок в Польшу

На границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" (Волынская область) правоохранители задержали торговца людьми. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Как сообщил представитель Генпрокуратуры, житель Волыни планировал вывезти в Польшу двух женщин для сексуальной эксплуатации.

"В рамках уголовного производства о торговле людьми в пункте пропуска "Ягодин" задержали волынянина при попытке вывоза на территорию Республики Польша и двух гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации", - сообщил Лысенко.

В настоящее время следственные действия продолжаются, правоохранители решают вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и избрании ему меры пресечения.