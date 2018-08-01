Российская компания Mail.Ru потребовала от властей прекратить заводить уголовные дела за лайки и репосты

Российская компания Mail.Ru выступила с заявлением, в котором поддержала идею об отмене уголовной ответственности для граждан, осужденных за действия в социальных сетях. Для всех, кто уже подвергся наказанию за лайки и репосты, в компании потребовали амнистии, - сообщает РБК.

Практику юридического преследования за поведение пользователей соцсетей в Mail.Ru сочли излишне жестокой. «Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», - говорится в заявлении.

В этих условиях, подчеркивается в заявлении компании, должны быть изменены как законодательство, так и правоприменительная практика. Кроме того, речь должна идти об амнистии для уже попавших в места лишения свободы, считают в Mail.Ru.

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», - заявили в компании.

Как сообщалось ранее, в России множится число случаев преследования пользователей соцсетей за лайки, репосты или мемы, которые власти расценивают как "экстремизм".