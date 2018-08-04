У освобожденного в РФ украинца Костенко сломана рука

У освобожденного из российской колонии крымского активиста Александра Костенко сломана рука.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень уставший, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу. Он обязательно пройдет медицинское обследование и необходимую реабилитацию», - отметила она.