Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ

Дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд Российской Федерации.

Об этом на свей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течение 45 дней. Видимо, уже в сентябре состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы за 276 УК (шпионаж)», - написал он.