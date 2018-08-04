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В Мукачево суд избрал меру пресечения подозреваемой в продаже ребенка

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Мукачево суд избрал меру пресечения подозреваемой в продаже ребенкаВ Мукачево суд сегодня, 6 августа, избрал меру пресечения подозреваемой в продаже трехлетнего ребенка. Об этом говорится на сайте "Судебной власти Украины" по сообщению пресс-службы суда.

Сегодня состоялось открытое судебное заседание об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей жительнице Мукачево Б., которую 3 августа задержали за попытку продать своего сына.

Следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применил в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с применением электронных средств контроля на срок до 2 октября 2018 года включительно.


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