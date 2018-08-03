Женщина-водитель, пытаясь объехать собаку, снесла отбойник: погиб ребенок

На 328 км автодороги «Киев-Одесса» возле села Троицкое Любашевского района произошло ДТП с участием автомобиля «Хюндай Элантра» под управлением 36-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, водитель, пытаясь объехать собаку, выбежавшую на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны. В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 рождения.

Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с различными степенями тяжести.