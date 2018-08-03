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«Динамо» впервые за 20 лет выиграло у «Шахтера» три матча подряд

Сегодня, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

В 2018 году «Динамо» под началом Александра Хацкевича выиграло три матча кряду у «Шахтера». Такой серии киевляне не добивались в играх с принципиальным конкурентом больше 20 лет - с середины 1990-х, сообщает «Команда №1».

Рекордная серия побед «Динамо» над «Шахтером» - семь игр (с ноября 1994 года по сентябрь 1997-го). Причем всякий раз киевляне забивали сопернику не менее трех мячей. Тренировали динамовцев в ходе рекордной серии по очереди Йожеф Сабо (1994), Владимир Онищенко (1995), вновь Сабо (1995—1996) и Валерий Лобановский (1997).

За 20 с хвостиком лет после того «Динамо» не удавалось выиграть у «Шахтера» больше двух матчей кряду. Впервые это случилось в 2003-м под началом Алексея Михайличенко. Второй раз — в 2006-м, когда команду тренировал Анатолий Демьяненко.

Напомним, 3 августа «Динамо» одержало победу над «Шахтером» в третьем туре чемпионата Украины по футболу.


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