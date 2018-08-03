Детям-переселенцам на Закарпатье выдают ID-паспорта без прописки

На Закарпатье детям-переселенцам выдают ID-паспорта без места регистрации. Об этом сообщается в программе «Свідок НТН».

В Ужгороде с такой проблемой столкнулись около 10 семей. Так, переселенка из Донецка Елена Шутова-Коломойцева в Ужгороде рассказала журналистам, что ее сыну выдали паспорт без регистрации. Чтобы сделать сыну прописку от нее требуют выписку из донецкого реестра. Поскольку он закрыт, женщине нужно поехать на неподконтрольную территорию, брать выписку из ЖЭКа и через суд оспаривать.

Регистрацию места проживания в Украине с 2016 года осуществляют соответствующие органы, но только в границах определенного села, поселка или города. Поэтому переселенцев не регистрируют нигде в Украине, выяснили журналисты.

«Регистрируются на общих основаниях. Имеет в виду только место проживания. Мы этот вопрос сами не можем урегулировать, потому что он не предусмотрен законодательством. Эти вопросы необходимо решать на законодательном уровне, на уровне Украины», – прокомментировал ситуацию руководитель отдела регистрации места проживания исполкома Ужгородского городского совета Владимир Кравчук.

В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины говорят, что ничем помочь не могут.

Чиновники считают, что прав у ребенка без прописки будет ровно столько, как и у других граждан Украины.

«Если у него есть возможность зарегистрироваться по адресу, который находится на подконтрольной правительству Украины территории, то его здесь зарегистрируют. Если такого места проживания у родителей или ребенка нет, в паспортном документе просто не будет указана регистрация, но паспортный документ ему выдадут и он может пользоваться всеми льготами, как и остальные граждане Украины», – говорит руководитель управления МинВОТ Ирина Калупаха.

При этом подростки без прописки не смогут в дальнейшем получить право на оформление банковской карты, не смогут поступать в вузы и еще многое другое.

Сейчас Елена Шутова-Коломойцева, как и другие закарпатские переселенцы, за свое право на регистрацию места проживания для своих детей будут бороться в судах.