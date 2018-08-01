Омбудсмен предложила обменять осужденного россиянина на одного из украинцев-политзаключенных в РФ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предлагает обменять осужденного в Украине гражданина РФ на одного из граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и нуждающихся в медпомощи. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

«Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его в Администрацию президента РФ», – написала омбудсмен.

Также она сообщила, что обратилась к представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирине Геращенко, в МИД Украины, к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ Михаилу Федотову с просьбой содействия в возможности гуманитарного обмена один на один. «На Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь», – уточнила омбудсмен.

Как сообщалось ранее, по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что Россия не дает ответа на предложение Украины передать им 36 россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах.