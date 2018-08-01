В Одесской области полиция начала профилактическую отработку региона, в которую вовлечены приданные силы полиции и Нацгвардии. Об этом 2 августа заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, - сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Аброськина, проведение таких мероприятий в летний период является очень актуальным, поскольку именно сейчас в Одесскую область прибывает большое количество туристов, а следовательно - количество имущественных преступлений может возрастать.

"Для эффективного обеспечения правопорядка на улицах как города Одессы, так и всего региона, мы привлекаем дополнительные силы, чтобы граждане чувствовали себя более безопасно", - отметил Аброськин.

Он отметил, что уже за первые сутки отработки в Одесской области полиция разоблачила более десятка уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, в Измаиле полиция задержала мужчину, который вымогал деньги у гражданина за свои услуги в качестве адвоката. За неуплату средств - угрожал физической расправой. Сейчас со злоумышленником работают правоохранители.

Мероприятия будут продолжаться на территории Одесской области до окончания курортного сезона, - отметили в полиции.