Киев готов к проведению Чемпионата Европы по мини-футболу. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время выездного совещания по вопросам подготовки и проведения в Киеве чемпионата.

«Чемпионат Европы по мини-футболу состоится с 12 по 18 августа в Киеве в центре массового и детского футбола парка «Город Спорта». Это самjt массово-спортивное мероприятие по мини-футболу на территории Европы. Сейчас локации на стадии последних приготовлений: на полях завершают устройство искусственного газона и освещение. Кроме того, еще необходимо провести работы по благоустройству», - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что Киев имеет положительный опыт в проведении подобных мероприятий, поэтому Чемпионат пройдет на высшем уровне.

«Все матчи состоятся на центральном стадионе по мини-футболу «Гидропарк Арена» центра массового и детского футбола Киева в парке «Город Спорта». В Чемпионате принимают участие 20 национальных сборных, 4 подгруппы по 5 команд. Две лучшие команды из каждой группы выходят в четверть финал. Матч открытия Украинf - Италия состоится 12 августа в 20:00», - отметил Николай Поворозник.

Он отдельно отметил, что для команд организован трансфер из аэропортов до непосредственного места жительства.