Луценко: У следствия есть все доказательства вины Савченко и Рубана

Следствие по делу народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана получило все необходимые доказательства, чтобы доказать вину подозреваемых.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в четверг, сообщает «Украинская правда».

«Мы в ходе следствия получили все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы путем использования оружия, которая была предоставлена ​​злоумышленникам - Савченко и Рубану - с согласия российских офицеров в чине подполковника и полковника, на территории «ДНР», после консультаций, которые провела Савченко с Захарченко (Александр - главарь «ДНР» - Ред.)», - сказал он.

По его словам, сейчас начался этап ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами следствия. Луценко выразил надежду, что уже в этом году суд сможет начаться и войти в «активную фазу».