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Украина примет участие в детском Евровидении

Сегодня, 15:12 citynews.net.ua | Напечатать

Несмотря на тотальное недофинансирование, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия Украины в Детском песенном конкурсе «Евровидение-2018», но отборочный этап состоится онлайн.

Об этом сообщает UA.Первый.

«Украинский общественный вещатель считает своим долгом приложить максимум усилий, чтобы не лишать Украину Детского Евровидения. Команда Общественного убеждена, что конкурс является элементом культурной дипломатии и возможностью для Украины напомнить о себе в мировых СМИ в позитивном контексте. Кроме того, Детское Евровидение – важный шанс для талантливых детей проявить себя», - говорится в сообщении.

Участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурс – за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании, НСТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы.

Именно поэтому Общественное впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, поскольку это позволит минимизировать затраты на производство.

Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018 остается открытой. Также пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса.

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует НСТУ согласно закону «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», - заявили в компании.

Сейчас в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено только 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины «Об общественном телевидении и радиовещании Украины», где говорится, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда госбюджета за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

По состоянию на 2 августа Европейский вещательный союз уже подтвердил участие Украины в конкурсе на основе обязательства НОТУ оплатить необходимые взносы осенью.

Таким образом Украина стала 20 страной, которая будет участвовать в международном песенном конкурсе.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза. НОТУ является самым молодым европейским Общественным вещателем и по исследованиям Европейского вещательного союза – наименее финансируемым. В ноябре 2018 конкурс состоится в городе Минск, Беларусь.


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