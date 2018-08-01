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В Киеве открыли памятник Илье Муромцу

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве открыли памятник Илье МуромцуМэр Киева Виталий Кличко открыл скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в парке «Муромец». Сегодня презентовали и первую очередь обновленного парка, сообщили  в пресс-службе городского головы.

«Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава», - отметил Кличко.

Все работы по созданию памятника и благоустройства первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов.

«Хочу отметить, городу создание скульптуры и обустройства первой очереди этого красивого парка ничего не стоило! Мы не тратили бюджетных средств. Это меценатский проект. И это хорошо, что киевляне, которые имеют возможность, приобщаются к развитию нашего города», - отметил Кличко.

В конце марта этого года город провел конкурс по благоустройству центральной части урочища Водоворот на Трухановом острове в Деснянском районе. Победил тогда авторский коллектив во главе с молодым и талантливым художником-скульптором Владимиром Журавлем.

Позировал скульптору в образе богатыря Василий Вирастюк.

«Это место энергетически наполненное силой. Сегодня в парке «Муромец» находится база федерации стронгменов, база сильнейших людей Украины. Здесь когда-то набирался силы Илья Муромец, здесь набираются сил и современные богатыри», - отметил Вирастюк.

Мэр также отметил, что сегодня открыли первую очередь обновленного парка и его продолжат обустраивать.

По замыслу авторов проекта, парк, имея историческую тематику, будет современным. С системой информации и навигации, тактильными табличками, дорожки вымостят тактильной плиткой, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. Также на территории парка установят пандусы, обустроят новые велодорожки.


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