В Славянске женщина попала под поезд

На железнодорожном пути в Славянске грузовой поезд смертельно травмировал женщину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В полиции сообщили, что несчастный случай произошел из-за того, что в момент пересечения железнодорожного пути в неустановленном месте 32-летняя местная жительница была в наушниках и не слышала звука поезда, который приближался. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

«При выезде на место происшествия было установлено, что трагедия произошла на участке пути, который не имеет пассажирского перехода. По словам машиниста товарного состава, когда он увидел, как на железнодорожное полотно вышла женщина он подал сигнал повышенной громкости, после чего применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Вероятно, потерпевшая не слышала сигнал поезда из-за того, что она была в наушниках», – сказано в сообщении.

По данному факту полицией открыто уголовное производство с предварительной квалификацией – ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».