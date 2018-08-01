В США арестовали украинских хакеров

Американские прокуроры арестовали троих украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Арестованы трое украинских граждан – Федор Хладир (33 года), Дмитрий Федоров (44 года) и Андрей Копак (30 лет).

Их подозревают во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов. После чего хакеры продавали эту информацию за выкуп.