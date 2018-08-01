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Адвокат: Рубан хотел признать вину ради обмена в «ДНР»

Сегодня, 08:58 citynews.net.ua | Напечатать

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан хотел пойти на сделку со следствием.

Об этом сообщил его адвокат Валентин Рыбин, пишет Украинская правда.

«Мы 27 июля предоставили соответствующее заявление прокуратуре о том, что готовы инициировать процесс по соглашению о признании вины», - рассказал защитник.

Он утверждает, что Рубан «формально был готов признать свою вину, главной целью ставя возвращения в Украину военнослужащих Украины».

«Я с самого начала говорил о том, что «ДНР» готова предложить двух военнослужащих Вооруженных сил Украины в обмен на Владимира Рубана», - отметил Рыбин.

Это якобы двое украинских военных, которые находятся в плену боевиков со времен так называемого Иловайского котла, то есть с августа 2014 года.

Однако, по словам защитника, на следующий рабочий день после подачи заявления в прокуратуру им предоставили поручения об окончании досудебного расследования.

Так как пока дело находится на этапе ознакомления с материалами, соглашение заключить невозможно.

«То есть мы уже идем в суд и там в суде уже будем рассматривать это производство», - уточнил Рыбин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в суде Рубан уже не будет признавать вину.

«У меня есть достаточно материалов ... Если так себя ведет орган досудебного расследования и власть, значит, мы будем добиваться оправдательного приговора», - сказал адвокат.


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