Волонтеры помогут жителям Травневого с получением пенсий

В прифронтовом поселке Новолуганское (Донецкая область) в ходе рабочей встречи с местными жителями, организованной представителями Агентства ООН по делам беженцев в Украине совместно с волонтерами, обсудили вопросы, которые касались пенсионеров, проживающих в поселке Травневое Новолуганского поселкового совета, который на протяжении всего времени конфликта находился в Перечне прифронтовых населенных пунктов, но ранее не контролировался ни одной из сторон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«На третий месяц после взятия поселка под полный контроль ВСУ, 7 февраля 2018 г. данный населенный пункт был ошибочно внесен Кабинетом министров Украины в перечень неконтролируемых. Мирные жители Травневого лишились возможности получать пенсии и социальные выплаты без переселения из поселка и оформления справки ВПЛ, т.к. на данный поселок начали распространяться положения законодательных актов, касающихся людей, проживающих на неподконтрольной территории», – пишет Каплин.

«Для решения проблемы в "ручном режиме", пенсионерам, проживающим в Травневом были выданы справки ВПЛ, которые, на самом деле, не добавили жителям поселка пособий (адресную помощь не получал ни один житель поселка), однако добавили проблемы с получением пенсий из-за попаданий в "базу Аркан", "списки СБУ" и прочих ведомств», – сообщил он.

Волонтер отметил, что сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска», оказывая социальное сопровождение и гуманитарную поддержку мирным жителям, развернули адвокационную кампанию для привлечения внимания к данной проблеме на правительственном уровне.

«13 июня 2018 года распоряжением КМУ № 410-р, в приложения 1 и 2 к распоряжению КМУ № 1085, были внесены долгожданные изменения, в соответствии с которыми поселок Травневое и село Новоалександровка были исключены из перечня приложения 1 – неконтролируемых территорий и внесены в перечень приложения 2 – населенных пунктов, которые расположены на линии столкновения, что позволит жителям этих населенных пунктов получать пенсию на всех законных основаниях, не переселяясь из данных населенных пунктов, без справки ВПЛ», – проинформировал он.

«Сотрудники гуманитарной миссии Пролиска – Светлодарск окажут социальное сопровождение в аннулировании для пенсионеров, проживающих в Травневом, статуса ВПЛ для беспрепятственного получения пенсий и социальных пособий, а ПФ Бахмутского района с этого момента сможет выплачивать пенсию жителям прифронтового поселка без привязок к многочисленным "спискам и базам"», – добавил волонтер.