84-летний харьковский ученый осужден за шпионаж в пользу РФ

84-летний харьковский ученый Мехти Логунов признан виновным в сборе информации о государственных оборонных заказах в интересах России.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, Орджоникидзевский городской районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

В поле зрения СБУ подозреваемый попал в августе 2017 года. Следствие установило, что он собирал информацию, принадлежащую научным учреждениям и составляющую гостайну, которую впоследствии планировал передать российской стороне.

«Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины он собирал сведения по государственному оборонному заказу, которое выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины», — сказано в сообщении.

В комментарии «Украинской правде» адвокат Логунова Максим Шаповалов рассказал, что суд вынес приговор 30 июля. Защита намерена обжаловать это решение. На подачу апелляции у Логунова есть 30 дней.