В Киеве количество отравившихся шаурмой возросло до 61

В Киеве госпитализировали 61 человека с инфекционными отравлениями после употребления шаурмы. Об этом говорится на сайте Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

По официальным данным Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" количество заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 61 случай.

В частности, 23 случая инфекционных заболеваний связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе (автоприцеп "Купава"), станция метро "Дарница".

25 случаев связаны с употреблением 29-30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле кафе "Речной порт", станция метро "Почтовая площадь". 11 случаев - с употреблением 30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета Varus (Оболонский проспект, 20А). Также 1 случай зафиксирован на станции метро "Лесная".

Кроме того, Главным управлением направлены письма в адрес районных управлений Национальной полиции в городе Киеве для принятия соответствующих мер реагирования, в результате совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины.