В Харьковской области нашли убитым военного

В Харьковской области полицейские нашли в канализационном коллекторе тело погибшего военного.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечают в полиции, тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями нашли на территории воинской части в городе Лозовая. На месте сотрудники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе.

"Информация о происшествии поступила в полицию 30 июля", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.