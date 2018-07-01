В Харьковской области нашли убитым военного

В Харьковской области нашли убитым военногоСегодня, 15:51
В Харьковской области полицейские нашли в канализационном коллекторе тело погибшего военного.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Как отмечают в полиции, тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями нашли на территории воинской части в городе Лозовая. На месте сотрудники полиции обнаружили тело погибшего в канализационном коллекторе.
"Информация о происшествии поступила в полицию 30 июля", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.