В Киевском метрополитене сегодня, 31 июля, последний день, когда можно обменять синие жетоны на зеленые без доплаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в Twitter.

Так, в метрополитене напомнили, что сегодня, 31 июля, последний день обмена синих жетонов на зеленые без доплаты.

"С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой", - говорится в сообщении.

В киевском метрополитене сегодня завершается обмен жетонов без доплаты

Отметим, Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

ст. м. "Майдан Независимости"

ст. м. "Дорогожичи"

ст. м. "Политехнический институт"

ст. м. "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).

Сервис-центры метро Киева работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед длится полчаса - 12:00-12:30. Обмен жетоне с доплатой будет проводиться с 1 по 31 августа 2018 года.