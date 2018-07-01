В Первомайске из-за опрокидывания фуры погиб пешеход

В Первомайске Николаевской области в результате опрокидывания фуры погиб пешеход.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Сообщается, что инцидент произошел утром 31 июля на улице Киевской возле заправочной станции. 26-летний водитель грузовика Renault Magnum не справился с управлением и допустил опрокидывание груза на обочину, по которой шел пешеход.

"В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина-пешеход погиб, водитель транспортного средства получил многочисленные телесные повреждения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции и спасатели. Движение на указанном участке пути временно ограничено. Обеспечен объезд", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту проводится расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".