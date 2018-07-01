ЕС ввел санкции против компаний, строивших Керченский мост

Европейский союз сегодня включил в санкционный список компании, участвовавшие в строительстве Керченского моста.

Решение об этом принято 30 июля и опубликовано в официальном журнале ЕС.

В частности, в список попали компании «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж». ЕС объясняет их включение тем, что они занимались возведением моста, а также принадлежат уже находящемуся под санкциями Аркадию Ротенбергу.

Также санкции введены против АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (разрабатывал проект моста), АО «Судостроительный завод "Залив"» (участвовало в возведении), ООО «Стройгазмонтаж – Мост» (дочка «Стройгазмонтажа» и принадлежит Ротенбергу) и АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы «Таврида», которая соединила Керченский мост с полуостровом).