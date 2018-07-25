В Бердянске открыли центр для переселенцев

Единый центр комплексной помощи вынужденно перемещенным лицам и социально незащищенным лицам отныне принимает граждан в Бердянске. Интегрированный центр поддержки объединил услуги отдела семьи, молодежи и спорта, службы по делам детей и городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

Цель проекта, инициированного Европейским союзом, – улучшить доступность и качество социальных услуг для внутренне перемещенных лиц и жителей общины, создать комфортную среду для развития предпринимательства среди переселенцев и горожан. Руководство города в свою очередь приложило усилий, чтобы проект реализовали в Бердянске.

Отныне решить наболевшие вопросы можно в одном помещении, не осуществляя «квест» по разным учреждениям города. В открытии заведения приняли часть городской голова Владимир Чепурной вместе с соучредителями общественной организацией «Переселенцы и общества вместе».

«В Бердянске это замечательное событие. В городе проживает около 10 000 перемещенных людей, наших друзей, у которых случилось горе. Нам необходимо создать комфортные условия для социального обслуживания. Хочу поблагодарить представителей ЕС в Украине, которые пошли нам навстречу – выделили деньги, депутатский корпус, который выделил софинансирование, строительной компании, которая занималась этим проектом», – отметил Владимир Чепурной.

Теперь специалисты имеют возможность предоставлять социальные услуги более качественно за счет профессионального оборудования.

Для участников мероприятия состоялась ознакомительная экскурсия. На 500 квадратных метрах Центра сделали капитальный ремонт: реконструкцию пола, стен, крыши, заменены окна, установлены новые санузла. Для людей с ограниченными возможностями установлены пандусы, есть отдельный выход во двор, такие люди смогут беспрепятственно перемещаться по зданию.

Особой гордостью проектировщиков является современная система отопления. Она полностью автономна и смонтирована по системе «Умный дом».

Первый этаж здания отведен под отделение дневного пребывания территориального центра социального обслуживания, а второй – Интегрированный центр поддержки, где будут оказывать государственные социальные услуги переселенцам и местным жителям.

Благодаря поддержке ЕС закуплена новая техника для факультета информационных технологий, где пожилые люди смогут овладевать ПК, также завезено техническое оборудование для факультета декоративно-прикладного искусства. В Центре также есть места для швей, которые оборудованы новыми швейными машинками.

Общая стоимость проекта превысила миллион евро. При этом доля финансирования ЕС составляла 89,7% или 1199740 евро, исполкома Бердянского горсовета – 10,3%.

Интегрированный центр является одним из двух проектов, финансирование которых осуществляет ЕС. Сейчас в городе продолжается реконструкция нового детского сада и центра реабилитации детей.