Непогода в столице: В Киеве обвалился Кирилловский путепровод

В Киеве вследствие сильного дождя обвалилась часть Кирилловского путепровода, что в Подольском районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Вследствие обвала насыпи путепровода остановилось движение транспорта. В пробках также стоят трамваи.

Как сообщил в facebook советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, по поручению мэра, управление чрезвычайных ситуаций города, в тех местах, где самая критическая ситуация, начинает откачку воды помпами. Он добавил, что в Киеве существует проблема ливневок.

"На многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем", - написал он.