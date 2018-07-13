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В Одессе военных разворовывавших топливо лишили званий, пенсий и с позором уволили из ВСУ

Сегодня, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе военных разворовывавших топливо лишили званий, пенсий и с позором уволили из ВСУ. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак.

"Небрежное отношение руководства должностных лиц Тыла Вооруженных Сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Вооруженных Сил Украины Тыла Вооруженных Сил Украины, подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения расцениваю как предательство интересам Вооруженных Сил Украины во время действия особого периода.

Мною принято решение и выдан соответствующий приказ Министерства обороны Украины о наложении дисциплинарных взысканий на виновных должностных лиц.

1. Начальника 46 Объединенного центра обеспечения полковника Короля Евгения Сергеевича лишить воинского звания (при этом лишается всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, права на пенсионное обеспечение военнослужащих, права пользоваться медицинскими учреждениями Министерства обороны).

2. Начальника склада горючего и смазочных материальных 46 Объединенного центра обеспечения подполковника Мосунова Андрея Анатольевича лишить воинского звания (при этом лишается всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, права на пенсионное обеспечение военнослужащих, права пользоваться медицинскими учреждениями Министерства обороны).

3. Старшего офицера отдела обеспечения горючим и смазочными материалами управления обеспечения горючим и смазочными материалами Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Вооруженных Сил Украины Тыла Вооруженных Сил Украины подполковника Изварина Дмитрия Сергеевича освободить от военной службы по служебному несоответствию (при этом он будет лишен права на получение выходного пособия при увольнении и права состоять на квартирном учете для получения жилья).

4. Начальника отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов на складе горючего и смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения майора Ляляева Александра Анатольевича понизить в должности (будет назначен на низшую должность в другой военной части).

5. Начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Вооруженных Сил Украины Тыла Вооруженных Сил Украины полковника Кубаля Руслана Владимировича понизить в должности (будет назначен на низшую должность в органах военного управления)" - сообщил министр обороны на своей официальной странице в Фейсбук.

Напомним, ранее специальная комиссия Минобороны обнаружила складах 46 объединенного центра обеспечения в Одессе большую нехватку топлива: 200 тонн дизтоплива и трех тонн бензина.

 


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