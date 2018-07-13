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В Киеве после укуса клеща более 20 человек подхватили болезнь Лайма

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве после укуса клеща более 20 человек подхватили болезнь ЛаймаНа сегодня в Киеве зарегистрирован 21 случай заболевания болезнью Лайма. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"По состоянию на 10 утра в Киеве на стационарном лечении находится 21 человек с болезнью Лайма", - сообщила Вишневская. 

По словам представительницы ДОЗ, такая статистика является обычной для этого времени года. 

Болезнь Лайма, известная также как боррелиоз - это инфекционная болезнь, которую передают клещи. 

О том, как распознать симптомы болезни и как с ними бороться, рассказала врач заведующий инфекционным отделением №2 Александровской клинической больницы Киева Людмила Меновая. 

"Бактерия воздушно-капельным путем не передается. Для того, чтобы возникла болезнь Лайма, надо, чтобы был контакт со слюной клеща. Когда она попадает в кожу, попадает и возбудитель боррелиоза - это боррелии. От момента укуса до момента возникновения заболевания должно пройти некоторое время. Это может быть от семи до 14-ти, до 21-го дня, даже может быть месяц", - сказала специалист. 

По ее словам, если клещ живой, его можно в герметичной посуде доставить в учреждения, которые делают проверку инфицирован клещ или нет. 

После укуса человек должен обратиться или к семейному врачу или в травмпункт, где ему дадут рекомендации, как себя вести, отметила Меновая. 

"Само заболевание часто начинается с пятна, она возникает на месте укуса клеща. Может быть по размеру монеты пяти копеек до 20-ти, 50-ти см и дальше. Пятно характерно, по его признакам можно без лабораторного подтверждения клинически ставить диагноз боррелиоз", - сказала она. 

"Заболевания лечится антибиотиками, они есть в аптеках. Антибиотики широкого спектра действия, назначаются или инфекционистами, или семейными врачами. Курс лечения может быть от 14 до 28 дней в зависимости от стадии заболевания", - рассказала Меновая. 


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