На Закарпатье экс-главу Перечинской РГА, который пьяным сбил 2 женщин, арестовали без права внесения залога

Экс-главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который пьяным совершил ДТП с двумя погибшими, арестовали на 60 дней без определения залога.

Такое решение вынес судья Ужгородского горрайонного суда 16 июля, сообщает Мukachevo.net.

Согласно решению суда, Олефиру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 сентября без определения залога.

"Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у пострадавших и их родственников", - сказал Виктор Олефир на суде.