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В Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро

Сегодня, 13:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метроСегодня утром в Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро и эвакуировали пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", около 7:00 аноним сообщил о заминировании станции "Гидропарк", а чуть позже поступило сообщение о том, что станция "Левобережная" также закрыта для пассажиров из-за угрозы взрыва.

Оба звонка были анонимными. Правоохранительными органами была проведена эвакуация пассажиров и проверка, которая не выявила опасных для жизни предметов.


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