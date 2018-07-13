Сегодня утром в Киеве из-за сообщений о минировании закрывали 2 станции метро и эвакуировали пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", около 7:00 аноним сообщил о заминировании станции "Гидропарк", а чуть позже поступило сообщение о том, что станция "Левобережная" также закрыта для пассажиров из-за угрозы взрыва.

Оба звонка были анонимными. Правоохранительными органами была проведена эвакуация пассажиров и проверка, которая не выявила опасных для жизни предметов.