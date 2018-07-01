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В Одессе жители «Радужного» требовали восстановить инфраструктуру

Сегодня, 19:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе жители жилмассива «Радужный» вышли на акцию с требованием строительства и запуска школы, детского садика и поликлиники.

Акция посвящена критической ситуации, которая сложилась в жилмассиве по вине застройщика с молчаливого согласия прежних глав поселкового совета и при бездействии нынешнего руководства ОТГ.

Главное требование участников акции — начать строительство давно обещанных детского садика и школы в «Радужном», а также запустить работу поликлиники семейной медицины.

На территории массива проживает около 25 тысяч преимущественно молодых семей, а также несколько тысяч детей дошкольного и школьного возраста. Однако вопреки предусмотренному Генеральным планом с. Лиманка и взятым на себя обязательствам застройщиком микрорайона «Руником Инвест», а также при полнейшем бездействии Таировского поселкового совета на территории «Радужного» до сих пор нет школы и государственного детского садика.

Из-за этого дети лишены возможности обучаться в школе рядом с домом. Это создает большие бытовые проблемы для семей. При этом близлежащие школы города Одессы отказывают детям «Радужного» в поступлении, ссылаясь на прописку в Овидиопольском районе, а школа в пгт. Таирово переполнена и не может принять всех желающих (не говоря уже о том, что она находится на расстоянии 8 км, а дорога к ней очень небезопасна).

На весь многотысячный район построен единственный частный садик, месяц пребывания ребенка в котором стоит 8 тыс. грн., из-за чего среднестатистическая семья не может позволить себе воспользоваться его услугами.

Отдельно следует сказать и о торжественно открытой 24 декабря 2017 года поликлинике в «Радужном 2», которая так и не начала работать из-за отсутствия финансирования. В результате жители района лишены права на своевременное получение медицинской помощи.

Много месяцев общественная организация «Новое Таирово» и жители жилмассива стучались во все инстанции с просьбой построить школу и садик, а также запустить работу поликлиники, однако, никто не смог нам помочь, из-за чего наша ситуация кажется совершенно безвыходной. Никто не может даже приблизительно сказать когда эти проблемы будут решены.

Жители «Радужного» устали от игнорирования чиновниками и застройщиком их проблем, поэтому, вооружившись плакатами и листовками, они выйдут на акцию, чтобы обратить внимание главы областной администрации, депутатов областного совета, общественных организаций и СМИ на проблемы 25-ти тысячного жилмассива.



Теги: Одесса, Таирово, ОТГ, Радужный

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