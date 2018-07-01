Британия призывает освободить Сенцова, Балуха и Куку

Британия призывает РФ срочно освободить украинских политзаключенных, которые объявили голодовку, - Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании по вопросам Европы Алана Дункана, которое опубликовано на официальном сайте правительства Британии.

В заявлении отмечается, что правительство Британииобеспокоено ухудшением здоровья украинских политзаключенных: Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмир-Гусейна Куку.

"Заключение этих мужчин и многих других украинцев выдается политически вмотивовним, и мы призываем российскую власть освободить их немедленно", - написал Дункан в обращении.

Министр отметил, что Британия получала много тревожных сообщений по поводу обращения с украинскими политзаключенными и знает о недопуске к ним правозащитных организаций и украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

"Это позор, что российская власть продолжает отказывать в доступе международным мониторинговым организациям к местам несвободы, даже если здоровье заключенных ухудшается", - добавил он.