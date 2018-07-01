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Мать Сенцова попросила Путина помиловать украинского политзаключенного

Сегодня, 10:30 citynews.net.ua | Напечатать

Мать украинского политзаключенного Олега Сенцова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Об этом сообщает "Громадське".

Сообщается, что письмо Людмилы Сенцовой написано 22 июня, а 26 его передали Путину. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, на сегодня нет реакции Кремля на просьбу о помиловании.

"Я обращаюсь к вам с просьбой помиловать моего сына Олега Геннадиевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки", - говорится в письме Людмилы Сенцовой.

В письме она также указывает на то, что Сенцов уже отсидел в тюрьме четыре года, а дома его ждут дети.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не терять его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - отметила Сенцова.


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