Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Суд Европейского Союза отменил некоторые санкции против бывшего главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева, но он остается в санкционных списках. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода.

«Андрей Клюев выиграл дело в общем суде ЕС по отмене санкций на 2017-2018 годы, но остается в списке санкций ЕС, поскольку ограничительные меры 2018-2019 годов были продлены в марте и еще не оспариваются», - написал журналист.

Суд Европейского Союза 28 февраля начал рассматривать дело по иску Андрея Клюева. Соратник экс-президента Виктора Януковича добивается снятия санкций, наложенных ЕС, после того, как похожий суд ранее выиграл его брат, депутат-беглец Сергей Клюев.

28 февраля послы Европейского Союза решили продлить действие санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще 12 его соратников, но исключить из списка депутата-беглеца Сергея Клюева и экс-министра юстиции Елену Лукаш. Министры стран ЕС должны утвердить это решение 5 марта. Но в этом санкционный список оставался Андрей Клюев.

Эти санкции – запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза – были введены весной 2014 против лиц, которых в Евросоюзе считают ответственными за дестабилизацию ситуации в Украине, и с тех пор несколько раз пересмотрены и продлены.

Андрей Клюев находится в розыске Службы безопасности Украины. Его объявили в розыск 28 февраля 2014, в СБУ заявляли, что Клюев находится на территории России.

Генпрокуратура подозревает Андрея Клюева в совершении правонарушений, предусмотренных статьей 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), статье 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В мае прошлого года стало известно, что Андрея Клюева снял с розыска Интерпол.