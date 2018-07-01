«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

Хорватский футболист Домагой Вида, который после победы сборной над командой РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 записал видео с лозунгом «Слава Украине!», извинился за это перед россиянами.

Соответствующее видео выложили в YouTube пропагандистского канала Россия 24.

Журналист спросил у Виды, не смутило ли его, «что кто-то свистел на трибунах», когда он был на поле во время вчерашнего полуфинального мачта Хорватии против Англии.

«Нет. Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», - заявил Вида.

Вчера Хорватия выиграла у Англии (2:1) и вышла в финал