» » «Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

Хорватский футболист Домагой Вида, который после победы сборной над командой РФ в четвертьфинале ЧМ-2018 записал видео с лозунгом «Слава Украине!», извинился за это перед россиянами.

Соответствующее видео выложили в YouTube пропагандистского канала Россия 24.

Журналист спросил у Виды, не смутило ли его, «что кто-то свистел на трибунах», когда он был на поле во время вчерашнего полуфинального мачта Хорватии против Англии.

«Нет. Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», - заявил Вида.

Вчера Хорватия выиграла у Англии (2:1) и вышла в финал


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:22

В Луганской области задержали россиянина, воевавшего за "ЛНР"

Сегодня, 16:15

Директор Лисичанскводоканала Евгений Лысенко отстранен от должности

Сегодня, 16:09

В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 14:09

Часть городов ОРЛО осталась без воды

Сегодня, 13:07

Вадим Даниелян переходит на должность зампреда Харьковской ОГА

Сегодня, 13:01

В Северодонецке полицейские из Харькова украли 500 тысяч гривень

Сегодня, 12:59

В МО подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе

Сегодня, 12:12

На Луганщине прокуратура выявила нарушения при закупке продуктов питания для учебного заведения

Сегодня, 11:27

На КПВВ «Станица Луганская» выявили оружие

Сегодня, 10:55

В Киеве 7-летняя девочка выпала из окна, ребенок погиб

Сегодня, 09:59

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 16:56

В Харькове курсант военного вуза ограбил кредитное учреждение

Сегодня, 15:05

Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы

Сегодня, 13:58

InformNapalm заявляет о угрозах в адрес волонтеров со стороны пророссийских террористов и граждан РФ

Сегодня, 13:19

В Украине создадут единый реестр пропавших без вести

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:57

Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева

Сегодня, 12:08

Парламент одобрил закон по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Сегодня, 10:46

«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами

Сегодня, 09:27

В ОРДО направились 16 грузовиков гумпомощи от МККК

Вчера, 18:12

Луценко подписал приказ о ликвидации Департамента специальных расследований ГПУ

Вчера, 17:25

Двум «беркутовцам», один из которых работает в полиции, сообщили о подозрении

Вчера, 16:44

НАТО не будет включать Украину в программу усиленных возможностей

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 