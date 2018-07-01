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СБУ блокировала кибератаку спецслужб РФ на объект критической инфраструктуры

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование предприятия «Аульская хлоропереливная станция» в Днепропетровской области, которое является объектом критической инфраструктуры страны, сообщает пресс-центр СБУ.

Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно пораженные компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.

Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии. Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины.

В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу. Для блокировки поражения компьютерным вирусом других составляющих информационно-телекоммуникационных систем объекта критической инфраструктуры, недопущения возможных катастрофических последствий, специалистами СБУ во взаимодействии с работниками провайдера и «Аульской хлоропереливной станции» вредоносное программное обеспечение VPNFilter было локализовано и обезврежено.

В мае текущего года специалистами СБУ уже фиксировались проявления подготовки российских спецслужб к проведению кибератаки на объекты государственного и частного секторов с использованием именно компьютерного вируса VPNFilter. VPNFilter - многоуровневое модульное вредоносное программное обеспечение с универсальными возможностями, которые обеспечивают проведение как киберразведки, так и деструктивных киберопераций. Благодаря поэтапному развертыванию работы Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ гарантирует устойчивую эффективную защиту объектов критической инфраструктуры государства.


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