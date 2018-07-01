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Госкомтелерадио предлагает ввести санкции против 12 российских издательств

Вчера, 17:29 citynews.net.ua | Напечатать

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отобрал 12 российских издательств, в отношении которых инициирует применение санкций. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что ведомство инициирует санкции в связи с систематическим выпуском изданиями литературы антиукраинского содержания.

Так, в обнародованном сообщении на сайте Госкомтелерадио отмечается, что Комитет ведет перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, который в настоящее время уже насчитывает 184 позиции.

В Госкомитете сообщили, что по состоянию на 10 июля в перечень внесены 184 наименования книжной продукции.

Добавим, что последнее обновление перечня состоялось 5 июля.

Сообщается, что Госкомтелерадио направил на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций к 12 юридическим лицам России (9 издательств и 3 владельца веб-сайтов), которые предлагают к продаже литературу антиукраинского содержания в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность ее прочтения в режиме он-лайн.


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