Поезд "Ивано-Франковск-Киев" совершил наезд на двух человек возле станции "Пидзамче" во Львове вечером 9 июля, - сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

На месте происшествия до приезда "скорой" скончалась женщина 30-35 лет, личность которой устанавливается.

Второй пострадавший – житель Львова, 1985 года рождения - получил травмы: закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого предплечья и ушибленную рану теменного участка. Его госпитализировали в больницу скорой помощи.

Задержка в движении поезда составила 1 час 16 минут.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.