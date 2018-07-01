Два человека попали под поезд "Ивано-Франковск-Киев" во ЛьвовеСегодня, 10:06
Поезд "Ивано-Франковск-Киев" совершил наезд на двух человек возле станции "Пидзамче" во Львове вечером 9 июля, - сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
На месте происшествия до приезда "скорой" скончалась женщина 30-35 лет, личность которой устанавливается.
Второй пострадавший – житель Львова, 1985 года рождения - получил травмы: закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого предплечья и ушибленную рану теменного участка. Его госпитализировали в больницу скорой помощи.
Задержка в движении поезда составила 1 час 16 минут.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.