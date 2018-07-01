Cупрун выступила против обязательного ношения бахил в больницах

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала требование больниц к посетителям обязательно надевать бахилы. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

Супрун отметила, что во многих украинских больницах всех посетителей вынуждают надевать бахилы и иногда даже категорически запрещают входить без них в медучреждение. При этом бахилы отнюдь не бесплатны – их предлагают купить в ближайшей аптеке. В то же время и.о. главы Минздрава обратила внимание, что в развитых странах нельзя увидеть людей, которые пришли в бахилах проведать родственника или же ожидают врача.

"Ни в каких нормативных документах в Украине нет требований, которые обязывают пациентов и посетителей носить бахилы во всех помещениях больниц. Единственные места в больнице, где стоит их носить, операционные и помещения, требующие асептических условий - то есть там проводятся инвазивные вмешательства и существуют риски возникновения и передачи инфекции. Ведь использование бахил может обеспечить минимальный физический барьер от микроорганизмов", - заявила Супрун.

Она отметила, что инициатива относительно одевания бахил обычно идет от медучреждения, чтобы уменьшить работу уборщиц, а иногда и "нажиться за счет кошелька пациента".

"Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас, - экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждению, ни посетителям. Однако переводить на кошелек посетителей чистоту медучреждения не является той моделью медицинской помощи, к которой стоит стремиться", - добавила Супрун.