Российская ФСБ досматривает суда идущие в украинские порты в Азовском море

Российская ФСБ досматривает суда идущие в украинские порты в Азовском мореВчера, 17:51
Представители российской ФСБ досматривает суда идущие в акватории Азовского моря, но не задерживает их.
Об этом сообщил помощник председателя ГПСУ, Олег Слободян, передает «Укринформ».
«В данном случае речь идет не о задержке судов, а об их осмотре. Их осмотрели и они пошли далее», – сказал Слободян.
Он напомнил, что со второй половины апреля впервые начали фиксировать факты осмотра россиянами иностранных судов, которые следуют в украинские порты на Азовском море. «В данном случае мы являемся заложниками ситуации, когда Азовское море с 2014 года считается морем внутреннего пользования для Украины и РФ. И любая из сторон может свободно передвигаться по бассейну Азовского моря и находиться фактически в любой его точке. Другое дело, что РФ ранее не делала такие осмотры и сейчас использует их как элемент экономического и политического давления на Украину», – подчеркнул помощник председателя ГПСУ.