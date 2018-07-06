В Укравтодоре рассказали о перспективе введения платных дорог в Украине.

Об этом сегодня на пресс-брифинге сообщил советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кава, передает РБК-Украина.

"Что касается платных дорог, то пока что это возможно только для дорог, построенных на условиях концессии, то есть, это касается исключительно новых дорог, которые будут строиться на существующих дорогах. Сейчас вводить плату нельзя", - сказал он. При этом Кава подчеркнул, что каждая такая концессионная дорога должна иметь альтернативу для бесплатного проезда.