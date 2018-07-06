Во Львове от взрыва гранаты погиб мужчина

Во Львове в жилом доме взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове. Так, на улице Некрасова во Львове, взорвалась граната, в результате чего на месте погиб мужчина, телесные повреждения получила женщина, которая находилась на момент взрыва в помещении.

"Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставлены в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб.

