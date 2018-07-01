«Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск против «Газпрома» на $11,5 миллиарда

Сегодня, 6 июля, НАК «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с «Газпромом», сообщает департамент по корпоративным коммуникациям «Нафтогаза».

Отмечается, что контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

В своем решении от 28 февраля Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа. Таким образом, требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным.

В марте «Нафтогаз» направил «Газпрому» запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

В НАК подчеркнули, что «Газпром» занял на переговорах неконструктивную позицию, заставив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом. «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долл. без учета процентов